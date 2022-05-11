В Україні спростили отримання водійських прав переселенцями

Кабінет міністрів спростив процедуру навчання та отримання посвідчення водія у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ. На засіданні 10 травня уряд прийняв постанову "Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні".

Як повідомляє пресцентр МВС, з моменту набрання документом чинності тимчасово переміщені особи зможуть скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія у будь-якому сервісному центрі МВС.

Також відбудеться скорочення терміну навчання для категорії В, C1, C, С1Е, СЕ, шляхом зменшення на 20% теоретичної частини.

Нормативний акт має на меті забезпечити можливість: