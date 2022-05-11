В Україні спростили отримання водійських прав переселенцями

Кабінет міністрів спростив процедуру навчання та отримання посвідчення водія у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ. На засіданні 10 травня уряд прийняв постанову "Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні".
Як повідомляє пресцентр МВС, з моменту набрання документом чинності тимчасово переміщені особи зможуть скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія у будь-якому сервісному центрі МВС.
Також відбудеться скорочення терміну навчання для категорії В, C1, C, С1Е, СЕ, шляхом зменшення на 20% теоретичної частини.
Нормативний акт має на меті забезпечити можливість:
- громадянам, які переїхали тимчасово жити в інше місце (регіон), скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, у якому сервісному центрі складено теоретичний іспит;
- навчання з теоретичної підготовки осіб, які проходять підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів за допомогою засобів інформаційно-комунікаційного зв'язку (Zoom, Skype, Google meet тощо);
- громадянам, які переїхали тимчасово жити в інше місце (регіон), отримати посвідчення водія в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця складання теоретичного та/або практичного іспитів;
- скоротити термін навчання для майбутніх водіїв на категорії В (легкові авто) та C1, C, С1Е, СЕ (вантажні авто з причепом) шляхом зменшення на 20% теоретичної частини (шляхом ущільнення викладання таких тем, як «Будова і технічне обслуговування ТЗ», «етика водія ТЗ» тощо);
- повернути свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виданого за заявою його власника на ім’я особи, яка здійснює поїздку за кордон, протягом десяти днів з дня повернення цієї особи з-за кордону до будь-якого СЦ МВС.