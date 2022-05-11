Генштаб: ворог не припиняє наступу у Східній операційній зоні

Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишатися без суттєвих змін.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок середи, 11 травня.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України, здійснюють ведення розвідки підрозділів Сил оборони на північ та північний-схід від міста Харків.

На Ізюмському напрямку угруповання російських військ зосереджує основні зусилля на нанесенні вогневого ураження нашим підрозділам у визначеному районі.

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ зосереджує основні зусилля на продовженні наступальних дій з метою взяття під повний контроль міста Рубіжне, захоплення населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк.

Ворог не припиняє штурмових дій на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдієвському, Курахівському напрямках за підтримки підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

У місті Маріуполь ворог блокує українські підрозділи у районі заводу “Азовсталь”. За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії. Завдає ракетно-бомбові удари.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи противника намагаються покращити своє тактичне положення. На Миколаївському напрямку ворог продовжує здійснювати обстріли позиції захисників і захисниць України. Для придушення каналів радіозв’язку противник застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Криворізькому напрямку здійснював обстріли підрозділів наших військ із застосуванням артилерії. З метою закріплення на захопленій території проводить інженерні роботи та створення нових позицій в районах населених пунктів Брускинське та Велика Олександрівка.

На Таврійському напрямку проводить демонстративні дії з метою сковування дій підрозділів Сил оборони, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій, поповнює запаси.

На Бессарабському напрямку обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою. Підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у бойовій готовності “Повна”.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито 12 атак ворога, знищено 12 танків, 4 артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, 7 автомобілів та 2 одиниці спеціальної інженерної техніки противника.