Українська армія почала застосовувати на фронті гаубиці М777
Українська армія почала застосовувати на фронті гаубиці М777
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
"Холодноярці" влаштували незвичний військовий "парад" - на трофейних російських танках
"Холодноярці" влаштували незвичний військовий "парад" - на трофейних російських танках
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
Євробачення-2022: солодкі конфронтації
Євробачення-2022: солодкі конфронтації
ГоловнаСуспільствоЖиття

Через гідравлічні випробування тепломереж в Києві почали відключати гарячу воду

Випробовувати мережі будуть поетапно у всіх районах столиці.

Через гідравлічні випробування тепломереж в Києві почали відключати гарячу воду
Фото: КП "Київтеплоенерго"

Відсьогодні, 10 травня, в Києві розпочинаються гідравлічні випробування тепломереж.

Про це повідомило КП “Київтеплоенерго”.

“Вже розпочались роботи на мережах від теплоджерел у Голосіївському, Святошинському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах”, - повідомили в “Київтеплоенерго”.

Теплопостачальник додав, що на перевірку та ремонт виявлених пошкоджень на кожній ділянці орієнтовно потрібно 2 тижні. Відповідно, на цей час гаряче постачання буде призупинене.

Про терміни повернення гарячої води можна дізнатись на сайті Центральної диспетчерської з питань ЖКГ або за номером телефону 15-57 або (044) 500-1557.

Нагадаємо, тарифи на гарячу воду в Києві та тепло залишаться на рівні минулого опалювального сезону до 31 травня. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також