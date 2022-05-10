Через гідравлічні випробування тепломереж в Києві почали відключати гарячу воду

Випробовувати мережі будуть поетапно у всіх районах столиці.

Відсьогодні, 10 травня, в Києві розпочинаються гідравлічні випробування тепломереж.

Про це повідомило КП “Київтеплоенерго”.

“Вже розпочались роботи на мережах від теплоджерел у Голосіївському, Святошинському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах”, - повідомили в “Київтеплоенерго”.

Теплопостачальник додав, що на перевірку та ремонт виявлених пошкоджень на кожній ділянці орієнтовно потрібно 2 тижні. Відповідно, на цей час гаряче постачання буде призупинене.

Про терміни повернення гарячої води можна дізнатись на сайті Центральної диспетчерської з питань ЖКГ або за номером телефону 15-57 або (044) 500-1557.

Нагадаємо, тарифи на гарячу воду в Києві та тепло залишаться на рівні минулого опалювального сезону до 31 травня.