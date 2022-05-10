Російські загарбники продовжили розбирати звали маріупольського драмтеатру. Місцеві відмовляються допомагати окупантам.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"В зв’язку з масовою відмовою маріупольців приймати участь до розборів залучено робітників МЧС росії. Більше техніки, більше людей. По свідченню мешканців пакунки з тілами загиблих продовжують вивозити тракторними лафетами", - розповів Андрющенко.

Фото: Telegram/ Андрющенко Time

Фото: Telegram/ Андрющенко Time

Фото: Telegram/ Андрющенко Time

Фото: Telegram/ Андрющенко Time

Він наголосив, що "ми вже ніколи не дізнаємось справжню кількість загиблих. Росія дуже швидко ховає сліди власних злочинів".

Нагадаємо, 16 березня російські війська скинули бомбу на драмтеатр у Маріуполі, де ховались сотні людей.

Маріупольська міська рада з посиланням на дані свідків повідомила згодом, що в результаті загинуло близько 300 людей. 4 травня Associated Press News, базуючись на матеріалах власного розслідування, оприлюднило інформацію про майже 600 загиблих.