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Уряд та військові підприємства ФРН працюють над тим, щоб Україна отримала найсучаснішу зброю, – Бербок

Українські військові пройдуть навчання по користуванню самохідними гаубицями.

Уряд та військові підприємства ФРН працюють над тим, щоб Україна отримала найсучаснішу зброю, – Бербок
Німецька сторона повідомила про передачу Україні семи самохідних гаубиць
Фото: twitter.com/DeptofDefense

Уряд Німеччини спільно з німецькими підприємствами працює над тим, щоб Україна отримувала найсучасніше озброєння та могла захищати свої міста від майбутніх нападів з боку Росії.

Про це міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила на спільний пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою

"Ми будемо посилено підтримувати вашу країну і у військовому плані. Це означає, що до того, що ми вже постачали, ми за декілька днів розпочнемо підготовку українських солдатів, навчання користуванню самохідними гаубицями", – сказала Бербок

Нагадаємо, 6 травня німецька сторона повідомила про передачу Україні семи самохідних гаубиць.

26 квітня за підсумками засідання міжнародної Консультативної групи з питань оборони України на німецькій авіабазі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Німеччина відправить до України 50 зенітних систем Gepard, Канада – 8 броньованих машин, Велика Британія – додаткові зенітні системи.

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