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Українці, які все втратили, мають повертатися у розміновані міста, – Бербок

Українські міста і села мають буди відновлені.

Українці, які все втратили, мають повертатися у розміновані міста, – Бербок
Анналена Бербок
Фото: EPA/UPG

Німеччина допоможе Україні у проведенні військових розмінувань та розмінувань цивільних об'єктів. 

Про це сьогодні заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок

"Дуже важливо, щоб люди, які втратили все, могли повернутися назад, не тільки одержали квартири… Але, щоб були відновлені і розміновані міста", – заявила Бербок на спільній пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою.

Раніше повідомлялося про те, що Німеччина надасть Україні повну підтримку в розслідуванні воєнних злочинів, які вчинили військові РФ.

"Ми збиратимемо докази як міжнародна спільнота. Я запевнила генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову у повній підтримці Німеччиною розкриття воєнних злочинів: політично, фінансово та кадрово", – підкреслила глава МЗС Німеччини.

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