Сєвєродонецьк унаслідок обстрілу окупантів залишився без газу

Сьогодні вдень російська армія вчергове вдарила артилерією та системами залпового вогню по Сєвєродонецьку.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Унаслідок росіяни перебили магістральний газопровід.

“Єдине, що залишалося в місті із комунікацій працюючим, – це газопостачання. Далеко не у всіх будинках, але у старих районах у багатьох домівках блакитне паливо було. Люди могли хоча б приготувати їжу та підігріти воду. Наразі магістральний газопровід перебитий та розгерметизований”, – йдеться у повідомленні.

Для запобігання більш серйозної аварії ГРС перекрили, газу в місті нема.

Нагадаємо, із 1 травня споживачам Луганщини подають неодорований газ, без специфічного різкого запаху.