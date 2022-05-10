Майже дві третини киян повернулись додому, – Кличко

Наразі до Києва приїхали 2,5 млн киян – майже дві третини його мешканців. До війни в столиці проживали 3,5 млн людей.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону #UAразом заявив київський міський голова Віталій Кличко.

“Ми підраховуємо з операторами зв’язку, враховуючи те, що в кожного з нас є телефони, і сьогодні ми можемо підрахувати кількість телефонів у нашому місті, це приблизно 2,5 млн киян зараз вже знаходяться в нашому місті… Майже дві третини киян вже повернулися”, – сказав Кличко.

Він додав, що кияни, які виїхали з міста через війну з Росією, можуть вертатися додому. Проте міська влада не може гарантувати їхню безпеку, оскільки ймовірність ракетних обстрілів на даний момент лишається. "Якщо є можливість бути у більш захищених місцях, там, де немає ризику для життя і здоров’я, будь ласка, залишайтеся, і якщо є можливість – ми не будемо заперечувати повертатися сьогодні до своїх домівок”, – сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, вчора Міністерство оборони заявило про небезпеку ракетних ударів по Києву та області. На території Республіки Білорусь перебувають тактичні ракетні комплекси типу "Іскандер", а в акваторії Чорного моря розташовані сім кораблів з крилатими ракетами. Ракетами “Калібр” Росія може завдавати ударів по всій території України, тому нехтувати повітряними тривогами не слід.