Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Українська армія почала застосовувати на фронті гаубиці М777
Українська армія почала застосовувати на фронті гаубиці М777
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
"Холодноярці" влаштували незвичний військовий "парад" - на трофейних російських танках
"Холодноярці" влаштували незвичний військовий "парад" - на трофейних російських танках
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
Євробачення-2022: солодкі конфронтації
Євробачення-2022: солодкі конфронтації
ГоловнаСуспільствоВійна

Майже дві третини киян повернулись додому, – Кличко

Ймовірність ракетних ударів лишається, тому гарантувати безпеку містян міська влада не може. 

Майже дві третини киян повернулись додому, – Кличко
Київський міський голова Віталій Кличко.

Наразі до Києва приїхали 2,5 млн киян – майже дві третини його мешканців. До війни в столиці проживали 3,5 млн людей. 

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону #UAразом заявив київський міський голова Віталій Кличко

“Ми підраховуємо з операторами зв’язку, враховуючи те, що в кожного з нас є телефони, і сьогодні ми можемо підрахувати кількість телефонів у нашому місті, це приблизно 2,5 млн киян зараз вже знаходяться в нашому місті… Майже дві третини киян вже повернулися”, – сказав Кличко.

Він додав, що кияни, які виїхали з міста через війну з Росією, можуть вертатися додому. Проте міська влада не може гарантувати їхню безпеку, оскільки ймовірність ракетних обстрілів на даний момент лишається. "Якщо є можливість бути у більш захищених місцях, там, де немає ризику для життя і здоров’я, будь ласка, залишайтеся, і якщо є можливість – ми не будемо заперечувати повертатися сьогодні до своїх домівок”, – сказав Віталій Кличко. 

Нагадаємо, вчора Міністерство оборони заявило про небезпеку ракетних ударів по Києву та області. На території Республіки Білорусь перебувають тактичні ракетні комплекси типу "Іскандер", а в акваторії Чорного моря розташовані сім кораблів з крилатими ракетами. Ракетами “Калібр” Росія може завдавати ударів по всій території України, тому нехтувати повітряними тривогами не слід.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також