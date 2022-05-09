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Міноборони нагадало про небезпеку російських ракетних ударів по Києву та області

Удари можуть бути як з територію Білорусі, так і з російських кораблів.

Міноборони нагадало про небезпеку російських ракетних ударів по Києву та області
Фото: НП

На території Республіки Білорусь перебувають тактичні ракетні комплекси типу "Іскандер", а в акваторії Чорного моря розташовані сім кораблів з крилатими ракетами.

Про це на брифінгу в Медіа-центрі "Україна" повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

“В акваторії Чорного моря станом на зараз перебуває вже сім носіїв крилатих ракет морського базування типу “Калібр”, їх сумарний ракетний залп може становити до п'ятдесяти ракет”, - повідомив речник Міноборони.

Він додав, що ракетами “Калібр” Росія може завдавати ударів по всій території України, і нехтувати повітряними тривогами не слід.

Як раніше повідомлялось, 9 травня по Одеській області завдали удар чотирма ракетами типу “Онікс” з комплексу “Бастіон”, а зранку окупанти обстріляли прикордонні території Сумської області.

Також раніше міський голова Києва Віталій Кличко наголосив, що загроза обстрілів і провокацій у Києві залишається високою, але після 9 травня мешканці, котрі виїхали, можуть поступово повертатися.

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