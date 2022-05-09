Евакуація з Луганської області поновиться після того, як українські військові зачистять Білогорівку від окупантів, які проникли на її територію.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, зараз українські війська зачищають територію Білогорівки, куди через понтонну переправу по річці перейшли окупанти.

"Як тільки приберуть всіх "зайвих" - рятувальники зможуть почати розбирати завали в школі і сусідньому селі Шипілове, де 11 жителів заблоковані в підвалі приватного будинку, сподіваємося, що вони дочекаються", - зазначив він.

Він також підкреслив, що військові в Попасній тримають оборону на нових укріплених позиціях, скоро ситуація має змінитися на наш бік. У Рубіжному противник постійно зазнає втрат, ЗСУ закріпили позиції у Воєводівці біля Сєвєродонецька.

"На вільній Луганщині досі залишаються понад 40 тисяч осіб. Евакуація поновиться після зачистки Білогорівки", - додав Гайдай.

Раніше повідомлялося, що понтонна переправа, яку російські війська 8 травня звели через Сіверський Донець в районі Білогорівки на Луганщині, знищена.

Найактивніші бої на Луганщині станом на 9 травня йдуть під Рубіжним, Білогорівкою і на трасі Лисичанськ-Бахмут.

8 травня Збройні сили України відступили з Попасної Луганської області. Бійці зайняли позиції, які були підготовлені заздалегідь.

Нагадаємо, що унаслідок авіаудару 7 травня по школі в Білогорівці Луганської області, за попередніми даними, загинули всі 60 людей, які лишаються під уламками.