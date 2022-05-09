ЗСУ знищили понтонну переправу окупантів на Луганщині

Бої там тривали всю ніч на 9 травня.

Понтонна переправа, яку російські війська 8 травня звели через Сіверський Донець в районі Білогорівки на Луганщині, знищена. Проте бої тривають, оскільки певну кількість військ окупантам вдалося переправити.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Радіо Свобода.

За його словами, бої там тривали всю ніч на 9 травня.

«Скажу коротко: переправа вже знищена. На ранок. Багато техніки валяється на березі, щось впало в річку. Але давайте дочекаємося, чим закінчиться сьогоднішній день, тому що це достатньо важлива ситуація», – сказав він.

Найактивніші бої на Луганщині станом на 9 травня йдуть під Рубіжним, Білогорівкою і на трасі Лисичанськ-Бахмут, уточнив Гайдай.

Нагадаємо, що на території Луганської та Донецької областей за минулу добу успішно відбито шість атак росіян, знищено 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та п’ять одиниць автотехніки. Підрозділи ППО збили три безпілотні літальні апарати типу "Орлан -10".

8 травня Збройні сили України відступили з Попасної Луганської області. Бійці зайняли позиції, які були підготовлені заздалегідь.