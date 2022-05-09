Вчора окупанти 24 рази цілили по населенню Луганської області, – Гайдай

Російські війська зосередили основні зусилля на спробі взяти від контроль Рубіжне та підготовці до продовження наступальних дій в напрямку Лисичанська. Застосовуючи авіацію та артилерію, ворог намагається прорвати оборону ЗСУ.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, окупанти продовжують нищити промисловість та об’єкти критичної інфраструктури. 8 травня вони втретє снарядами влучили в нафтопереробний завод в Лисичанську. Також протягом минулого дня росіяни зруйнували потужності Попаснянського водоканалу, які ще функціонували, залишивши без води мільйон людей, в тому числі на окупованій території.

"Росіянам байдуже, що нищити, а от мобілізовані в так званій "ЛНР" навіть не розуміють, що завтра не буде що пити його дружині та дитині", – наголосив Сергій Гайдай.

Він додав, що війська РФ практично не зупиняють вогонь по мирних помешканнях жителів. Зокрема, 8 травня вони 24 рази цілили по населенню Луганщини. 11 людей, які ховались в підвальному приміщенні в Шипіловому, перестали виходити на зв’язок. Неможливо до кінця розібрати завали ані в Білогорівці, ані в Шипіловому. У Сєвєродонецьку загинула жінка. У Білогорівці – два закарпатських волонтери, серед постраждалих також є діти. Як і поранену дитину з Привілля їх госпіталізовано до Дніпра.

Втім, на території Луганської та Донецької областей успішно відбито шість атак росіян, знищено 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та п’ять одиниць автомобільної техніки. Підрозділи ППО збили три безпілотні літальні апарати типу "Орлан -10".

За минулий тиждень відбито 71 ворожу атаку. Знищено 67 танків, 26 артилерійських систем (з них 7 РСЗВ), 110 одиниць бойової броньованої техніки, п’ять спеціальних броньованих автомобілів, чотири одиниці спеціальної інженерної та 39 одиниць автомобільної техніки ворога (в тому числі один паливозаправник). Підрозділами ППО збито два літаки, один гелікоптер, одну крилату ракету та 33 безпілотні літальні апарати окупантів.

Нагадаємо, 8 травня Збройні сили України відступили з Попасної Луганської області. Бійці зайняли позиції, які були підготовлені заздалегідь.