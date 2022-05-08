Заступник голови уряду РФ відвідав Маріуполь, після цього окупанти перенесли "парад перемоги"

Віце-прем'єр-міністр Росії Марат Хуснуллін приїжджав до міста Маріуполь разом із ватажком тероористів "ДНР" Денисом Пушиліним.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Сьогодні в місті разом з Пушиліним був заступник голови уряду Росії Марат Хуснуллін. Інспектували Азовмаш та Морський порт. Як повідомили наші джерела основна озвучена мета - інвентарізація того, що можна вивезти до Росії. Так, на Азовмаші залишилиось обладнання, яке можна викоростати в якості металобрухту. В порту залишився метал, що належить металургійним підприємствам Маріуполя. Все це заплановано для вивозу", - написав він.

Андрющенко зазначив, що де-факто порт не здатен прймати великі суда та забеспечити погрузку, оскільки в акваторії затоплене судно "Меотида", підьом якого потребує виклої кількості часу та ресурсів, а серед портових кранів привести в робочій стан можливо лише один, чого недостатьно для повноцінної роботи порту.

"Візит чиновника РФ був спрямований на рекогносцироку та формування пропозиції рішення на місці. Наразі про рішення не відомо. За інформацією, чиновник залишився незадоволеним. Окрім банального розграбування, такі візити дедалі наближають час спроби прямої інтеграції окупанових територій в РФ", - зазначив радник мера Маріуполя.

Він також додав що окупанти оголосили, що переносять "парад перемоги" з 9 травня на іншу дату.

"Цікаво, що повідомлення від колаборантів про це пішло після візиту зам голови уряду РФ. Причину на прямі питання не повідомляють. Однак, обіцяють святкові заходи, у тому числі відкриття Алеї пам‘яти загиблим борцам з фашизмом в Україні в районі Приморськогт парку. Щодо «безмертного полку» інформація не уточнювалась. Продовжуємо спостерігати, чим завершиться «победобесіє» в Маріуполі", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, раніше радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що президент РФ Володимир Путін 9 травня може заявити про анексію окупованих територій України.