ЗСУ відбили чотири атаки російських окупантів на Донбасі

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 8 травня, російські фашистські війська здійснили чотрири атаки.
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.
Тривають бої.
Втрати ворога складають:
- особового складу – до 190;
- танків – 15;
- БМП – 12;
- БТР – 12;
- ББМ – 1;
- БТЛБ – 1;
- мінометні розрахунки – 1;
- АТТ – 6;
- паливозаправники – 1;
- БПЛА – 2.
Нагадаємо, 5 травня бійці ОТУ "Схід" знищили склад з боєприпасами російських фашистів.