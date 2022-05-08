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ЗСУ відбили чотири атаки російських окупантів на Донбасі

Тривають бої, ворог зазнає значних втрат.

ЗСУ відбили чотири атаки російських окупантів на Донбасі
Ілюстративне фото
Фото: Пресцентр ООС

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 8 травня, російські фашистські війська здійснили чотрири атаки.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Тривають бої.

Втрати ворога складають:

  •     особового складу – до 190;
  •     танків – 15;
  •     БМП – 12;
  •     БТР – 12;
  •     ББМ – 1;
  •     БТЛБ – 1;
  •     мінометні розрахунки – 1;
  •     АТТ – 6;
  •     паливозаправники – 1;
  •     БПЛА – 2.

Нагадаємо, 5 травня бійці ОТУ "Схід" знищили склад з боєприпасами російських фашистів.

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