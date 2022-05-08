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У Київській області чоловік підірвався на російській міні

Від поранень місцевий мешканець загинув.

У Київській області чоловік підірвався на російській міні
Фото: t.me/KyivCityOfficial

У Київській області чоловік підірвався на російській міні. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк.

"Сьогодні в Броварському районі біля с. Залісся місцевий житель під час прогулянки в лісосмузі підірвався на міні, яка була залишена військовими росії, - написав він. - Від отриманих ушкоджень чоловік загинув".

Нагадаємо, що в Київській області триває розмінування територій лісів та лісосмуг. Наразі відвідування цих зон у Києві та Київській області заборонене.

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