Через кібератаки Укрзалізниця тимчасово відключила купівлю квитків на сайті

Є можливість придбати квитки через чат-боти в Telegram та Viber.

8 травня були помічені проблеми у роботі сайту Укрзалізниці, зокрема під час купівлі квитків. У компанії пояснили, що причиною цьому стали масовані кібератаки.

Про це заявив керівник із комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку "УЗ" Олександр Шевченко, повідомляє РБК-Україна.

"Останні чотири-п'ять днів на сайт booking.uz йдуть кібератаки. Тому сайт час від часу відключають, щоб відбити чергову атаку. Наразі спеціалісти УЗ працюють над поновленням роботи сервісу купівлі квитків", - зазначив він.

Шевченко також нагадав, що наразі залишається можливість придбати квитки через офіційні чат-боти УЗ в Telegram та Viber.

6 травня повідомлялось, що Укрзалізниця тимчасово обмежила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси: ПриватБанк, Tickets.ua, Proizd.ua та інші.

Також Укрзалізниця порадила купувати квитки в касах через російські кібератаки.