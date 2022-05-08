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"Гірше за Чечню": окупанти називають війну в Україні "найстрашнішою в історії", - ГУР

Російські військові говорять з дружинами про паради та ядерну зброю.

Ядерні удари, паради та повернення додому - про це говорять російські окупанти, які воюють в Україні, зі своїми дружинами. Перехоплені розмови опублікувало головне управління розвідки Міноборони. 

“Гірше Чечні. Зараз йде найстрашніша війна в історії”, - каже одна з жінок і замислюється над доцільністю парадів: “У нас ковід, парадів не було. Пережили. А тут таке становище. Вони спеціально чи що?”

Ще одна з улюблених тем рашистів – ядерний апокаліпсис: “Путін віддав наказ неофіційно, щоб до 9 травня все це на хрін закінчити. Якщо до 9 не закінчимо, то ядерною хрінню їх усіх спалити і хай здохнуть всі на хрін”, - каже у розмові росіянка. 

Натомість військові скаржаться на великі втрати: “Не знаю, за яким планом там іде. Але тут просто п… тут відбуваються просто такі страшні речі. Нас вчора накрили. Два 200-х, шість 300-х. Одним залпом”.

Нагадаємо, також у перехоплених розмовах російські військові зазначають, що багато пиячать та влаштовують перестрілки між собою.

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