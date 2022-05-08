"Азовці" назвали найбільшу проблему на сьогодні

Найбільшою проблемою для бійців полку "Азов" у Маріуполі на сьогодні є окупація російськими військами південних регіонів - Херсона, Бердянська, Мелітополя. Про це заявив офіцера розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко під час пресконференції, пише РБК-Україна.

Він підкреслив, що найкращою підтримкою для "Азову" можуть стати правильні дії українського військового командування з оборони півдня України.

"Ви знаєте, що стане більшою підтримкою? Якщо наш головнокомандувач не припуститься помилок при обороні південних регіонів. Я маю на увазі Херсон, Бердянськ, Мелітополь. Саме російська окупація цих міст є сьогодні основною проблемою", - сказав Ілля Самойленко.

Нагадаємо, за словами Самойленка “Азов” тримає зв’язок із командуванням. І Їхній наказ - тримати оборону.