Ми чекаємо різких дій щодо реального припинення вогню та евакуації, - Калина

"Азов" не може підтвердити, що були евакуйовані всі цивільні.

Заступник командира полку Нацгвардії "Азов" Святослав Паламар (Калина) закликав політиків посилити зусилля щодо режиму припинення вогню та евакуації з Азовсталі.

Паламар і офіцер розвідки взяли участь у прес-конференції із заблокованого заводу Азовсталь у Маріуполі, повідомляє Lb.ua.

В останні дні проводилася евакуація цивільних з Азовсталі, але "Азов" не може підтвердити, що були евакуйовані всі.

"Оскільки жодна міжнародна організація або владна структура, жоден український політик не приїхав на Азовсталь, немає спецтехніки, щоб розібрати завали. І дуже шкода, що це все супроводжується словами про те, що "ми все зробили" і "наказ виконано", - зазначив Паламар.

За словами військових, противник веде постійні обстріли. Лише за минулу ніч бійці нарахували близько 25 вильотів, у тому числі трьох стратегічних бомбардувальників. Працює ствольна артилерія, танки, міномети, снайпери, а піхота намагається йти на штурм.

Паламар-"Калина" нагадав, що два дні тому під час так званого "режиму тиші" загинуло троє українських бійців, ще шістьох було поранено.

"Надзвичайно болить те, що від деяких політиків під час переговорів було чути заяви, що ви хлопці займаєтеся якимись своїми справами та тягнете час для того, щоб вивести всіх цивільних. Це було сказано нашому командиру, герою України Денису Прокопенку. Ця людина командує гарнізоном, командує обороною Маріуполя. "Наші справи" – це як раз і означає захист народу України та захист цивільних. На території заводу є безліч загиблих як цивільних, так і військових. У Маріуполі не евакуйовано десятки тисяч громадян, які загинули внаслідок агресії військ РФ та їхніх найманців", - сказав Паламар.

Паламар подякував тим, хто домовився про евакуацію цивільних, але наголосив, що на Азовсталі залишається багато поранених.

"Ми чекаємо різких дій щодо реального припинення режиму вогню. У нас залишається багато військовослужбовців поранених, для яких ми кричимо про допомогу. Їм потрібно евакуюватися в першу чергу. "Ми дякуємо всім, але не дякуємо військовим", – отак звучать слова політиків", – заявив Паламар.

Також захисники Маріуполя заявили, що ліквідували понад 2500 російських окупантів та поранили 5000.

Нагадаємо, що за словами омбудсмена Людмили Денісової цифри людських втрат по Маріуполю можуть бути набагато більшими за 20 тисяч загиблих.