252 квартири постраждали від вчорашнього ракетного обстрілу Одеси військами російських окупантів.

Про це повідомляє Думская.

Обстріл зачепив будинки житлового масиву "Шкільний". Також вибух практично знищив меблевий цех. Його територія оточена, туди нікого не пускають. Навкруги розкиданий обгорілий профнастіл, зірваний вибуховою хвилею з даху будівлі.

Місцеві жителі і комунальники збирають вибите скло і рами, і затягують віконні отвори плівкою - на це вже пішло 1800 квадратних метрів поліетилену. За даними департаменту міського господарства Одеської міськради, попереду робота ще в 60 квартирах.

Нагадаємо, що 7 травня Росія нанесла ракетні удари по міжнародному аеропорту "Одеса" та по одному з районів області.

Також в Одесі та області запровадили подовжену комендантську годину - з вечора 8 травня до ранку 10 травня.