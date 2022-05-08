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"Дах їде": росіяни займаються на Херсонщині рекетом, пиячать та стріляють один одного, - СБУ

З українців вимагають гроші за проїзд блокпостів.

Російські загарбники займаються рекетом на Херсонщині, а у вільний час пиячать, влаштовують перестрілки та «поножів'я». Про це свідчить розмова одного з російських військовослужбовців зі своєю дружиною, яку опублікувала СБУ. 

За словами окупанта із так званої “ДНР”, на одному з блокпостів у Херсонській області з місцевих мешканців вимагають тисячу рублів за проїзд. 

«Наш блок-пост нормально, а соседи начудили… Начали деньги у украинцев «трясти». Тысяча рублей проезд», - розповів той. Його дружина обурилася, мовляв, вони представляють “обличчя республіки”. 

Також росіянин додав, що окупанти масово пиячать і від цього почали «самоліквідацію» власної армії: на одному блокпосту перестріляли один одного, на іншому - порізали. 

При цьому він запевнив дружину, що повернеться додому до 9 травня, але, мабуть, 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти збільшили кількість блокпостів у Херсоні та ретельніше перевіряють людей. Загалом на Херсонщині ситуація залишається складною, вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства. Стабільно критична ситуація у окупованих селах.

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