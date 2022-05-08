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У Маріуполі окупанти під час режиму тиші облаштували снайперські позиції

Кожну паузу окупанти використовують для посилення позицій.

У Маріуполі окупанти під час режиму тиші облаштували снайперські позиції
Фото: EPA/UPG

У Маріуполі під прикриттям режиму тиші російські окупанти влаштували нову точку снайперського вогню.

Про це написав у Телеграм радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Під прикриттям режиму тиші окупанти влаштували нову точку для корегування обстрілів та ведення снайперського вогню на “Шлаковій горі”. Транспортування почалось одразу після завершення обстрілів о 7 ранку", - написав Андрющенко.

За його словами, кожну паузу окупанти використовують для посилення власних позицій для штурму Азовсталі. 

Нагадаємо, що 7 травня президент Володимир Зеленський повідомив про перший етап евакуаційної місії з Азовсталі. Він зазначив, що вдалося врятувати понад 300 людей – жінок, дітей.

З території заводу Азовсталь перед цим вивели всіх жінок, дітей та літніх людей. Під час евакуації ворог відкрив вогонь, внаслідок чого загинули троє бійців "Азову". 

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