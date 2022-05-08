"Зеленський і хоробрий народ України втілюють дух переможців Другої світової війни", – Блінкен

Через 77 років після перемоги над нацизмом у Європі знову вирує війна, тож світ має посилити рішучість протистояти тим, хто прагне маніпулювати історичною памʼяттю заради власних амбіцій. Про це Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав у заяві, поширеній американським посольством в Україні.

"Перемогу союзників над нацистами слід шанувати як досягнення, що стало можливим завдяки колективному героїзму та жертовності. Президент Путін намагається перекрутити історію, щоб спробувати виправдати свою неспровоковану і жорстоку війну проти України. Ті, хто вивчає минуле, знають, що президент Зеленський і хоробрий народ України втілюють дух переможців Другої світової війни. Вони мужньо захищають свою країну, свою демократію і майбутнє України в єдиній, вільній і мирній Європі", – наголосов він.

Блінкен зазначив, що священний обовʼязок кожного перед полеглими в Другій світовій – це говорити правду про минуле та підтримувати всіх тих, хто в наші часи стоїть на захисті свободи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський цьогорічне звернення з нагоди Дня памʼяті та примирення записав на тлі двох зруйнованих російськими обстрілами житлових багатоповерхівок Бородянки.

Він подякував державам, які допомагають українцям боротися в новій кровопролитній війні, що прийшла на нашу землю через 77 років після завершення Другої світової. Президент наголосив: "Жодне зло не уникне відповідальності. Не зможе сховатись у бункері. Від нього не лишиться каменя на камені. Тож ми все подолаємо, і знаємо це точно, бо всі наші військові і люди – нащадки тих, хто переміг нацизм".