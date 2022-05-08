ЗСУ знищили російський катер біля острова Зміїний
ЗСУ знищили російський катер біля острова Зміїний
7-9 травня комендантська година на Полтавщині триватиме з 21.00 по 7.00, - Лунін
7-9 травня комендантська година на Полтавщині триватиме з 21.00 по 7.00, - Лунін
Росіяни обстріляли ракетами місто Карлівка в Полтавській області, пошкоджено інфраструктуру (оновлено)
Росіяни обстріляли ракетами місто Карлівка в Полтавській області, пошкоджено інфраструктуру (оновлено)
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Пішов з життя мер окупованого Токмака на Запоріжжі
Пішов з життя мер окупованого Токмака на Запоріжжі
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
"Повернись живим" за добу зібрали 30 млн гривень на "літачок" для армії
"Повернись живим" за добу зібрали 30 млн гривень на "літачок" для армії
Загинув засновник “Українського легіону” Святослав Стеценко
Загинув засновник “Українського легіону” Святослав Стеценко
ГоловнаСвіт

"Зеленський і хоробрий народ України втілюють дух переможців Другої світової війни", – Блінкен

Голова зовнішньополітичного відомства США наголосив, що необхідно підтримувати всіх, хто зараз захищає свободу. 

"Зеленський і хоробрий народ України втілюють дух переможців Другої світової війни", – Блінкен
Фото: EPA/UPG

Через 77 років після перемоги над нацизмом у Європі знову вирує війна, тож світ має посилити рішучість протистояти тим, хто прагне маніпулювати історичною памʼяттю заради власних амбіцій. Про це Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав у заяві, поширеній американським посольством в Україні

"Перемогу союзників над нацистами слід шанувати як досягнення, що стало можливим завдяки колективному героїзму та жертовності. Президент Путін намагається перекрутити історію, щоб спробувати виправдати свою неспровоковану і жорстоку війну проти України. Ті, хто вивчає минуле, знають, що президент Зеленський і хоробрий народ України втілюють дух переможців Другої світової війни. Вони мужньо захищають свою країну, свою демократію і майбутнє України в єдиній, вільній і мирній Європі", – наголосов він.

Блінкен зазначив, що священний обовʼязок кожного перед полеглими в Другій світовій – це говорити правду про минуле та підтримувати всіх тих, хто в наші часи стоїть на захисті свободи. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський цьогорічне звернення з нагоди Дня памʼяті та примирення записав на тлі двох зруйнованих російськими обстрілами житлових багатоповерхівок Бородянки.

Він подякував державам, які допомагають українцям боротися в новій кровопролитній війні, що прийшла на нашу землю через 77 років після завершення Другої світової. Президент наголосив: "Жодне зло не уникне відповідальності. Не зможе сховатись у бункері. Від нього не лишиться каменя на камені. Тож ми все подолаємо, і знаємо це точно, бо всі наші військові і люди – нащадки тих, хто переміг нацизм". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також