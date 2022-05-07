CША нададуть Україні пакет безпекової допомоги з боєприпасами та радарами

CША нададуть Україні ще один пакет допомоги у сфері безпеки, у який увійдуть артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання.

Про це йдеться у заяві президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, оприлюдненій на сайті Білого дому.

“Сьогодні США продовжують надавати потужну підтримку мужньому народу України, який захищає свою країну. Я оголошую про черговий пакет допомоги у сфері безпеки, який надасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання”, – зазначив він.

Байден підкреслив, що Сполучені Штати оперативно надали Україні історичний обсяг безпекової допомоги. Президент зазначив водночас, що фінансування на надсилання Україні допомоги майже вичерпане.

“З сьогоднішнім оголошенням моя адміністрація майже вичерпала фінансування, яке можна використати для надсилання безпекової допомоги для України через повноваження зі скорочення. Щоб Україна досягла успіху в цій наступній фазі війни, її міжнародні партнери, включно з США, повинні продовжувати демонструвати нашу єдність і нашу рішучість забезпечити безперебійне надходження зброї та боєприпасів в Україну. Конгрес має швидко надати фінансування, яке вимагається для зміцнення України на полі бою та за столом переговорів”, – підкреслив він.

Нагадаємо, у понеділок, 9 травня, президент США Джо Байден підпише Закон про ленд-ліз для оборони демократії України 2022 року.