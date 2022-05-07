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Зеленський завтра візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів G7

На зустрічі мова буде йти про напад Росії на Україну. 

Зеленський завтра візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів G7
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський завтра, 8 травня візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів G7, під час якої буде йти мова про напад Росії на Україну. 

Про це повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу.

"У неділю вранці президент (Байден, – ред.) візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів G7 під головуванням канцлера Німеччини Шольца. До лідерів приєднається президент України Зеленський. Вони обговорять останні події у війні Росії проти України, глобальні наслідки війни Путіна, демонструючи підтримку України та майбутнього України, а також продемонструють збереження єдності Великої сімки та нашу колективну відповідь, зокрема нарощування наших безпрецедентних санкцій, щоб накласти серйозні витрати на війну Путіна", – зауважила вона.

Дату зустрічі обрали не випадково, підкреслила прессекретар. 

“Я думаю, не слід забувати… коли відбудеться ця зустріч Великої сімки, тобто за день до Дня Перемоги в Росії, яку, безумовно, спроєктував президент Путін, бажаючи відзначити цей день як день перемоги над Україною. Звісно, це не так. Хоча він очікував, що пройде маршем вулицями Києва, цього явно не станеться”, – сказала Псакі.

Псакі додала, що зустріч у неділю – це можливість показати не тільки єдність Заходу у протистоянні агресії Путіна, а й те, що єдність вимагає роботи, зусиль, крові, поту та іноді сліз. “І президент сповнений рішучості продовжувати працювати над тим, щоб люди були єдиними – щоб ці лідери були єдиними у своєму русі вперед”, – зауважила речниця Білого Дому.

Нагадаємо, вже наступного дня після зустрічі – у понеділок, 9 травня, президент США Джо Байденпідпише Закон про ленд-ліз для оборони демократії України 2022 року.

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