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Військовий комітет НАТО 19 травня збереться на засідання за участю України, Фінляндії та Швеції

Одну з сесій буде присвячено війні Росії проти України.

Військовий комітет НАТО 19 травня збереться на засідання за участю України, Фінляндії та Швеції
Фото: nato.int

19 травня в Брюсселі відбудеться засідання Військового комітету НАТО, у якому візьмуть участь начальники генеральних штабів України, Фінляндії та Швеції.

Про це повідомляється на сайті Альянсу.

Зазначається, що це засідання дасть змогу 30 командувачам збройних сил країн НАТО зустрітися й обговорити питання, що мають стратегічне значення для Альянсу.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до головнокомандувачів на першому засіданні, щоб обговорити геостратегічний контекст і підготовку до саміту в Мадриді в липні", - йдеться в повідомленні.

Другу сесію буде присвячено війні Росії проти України. До обговорень приєднаються начальники штабів країн-партнерів НАТО Фінляндії, Швеції та України.

Військовий комітет НАТО - військовий орган НАТО найвищої інстанції. Також він є основним органом військової консультативно-дорадчої допомоги для цивільних керівних органів НАТО - Північноатлантичної ради та Групи ядерного планування. Загальна політичне керівництво Військовим комітетом здійснює Північноатлантична рада і, за потреби, Комітет оборонного планування і Група ядерного планування НАТО.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну позаблокові Швеція і Фінляндія висловили готовність приєднатися до НАТО. Посадовці США кажуть, що країни можуть зробити це вже влітку. 2 травня фінське видання iltalehti.fi з посиланням на джерела в уряді писало, що 12 травня президент Саулі Нііністьо заявить, що підтримує вступ країни до блоку НАТО.

Швеція сусідує з Росією через Балтійське море, а Фінляндія має з нею сухопутний кордон завдовжки 1271,8 км і морський на 54 кілометри.

По після повідомлень Фінляндії та Швеції в Росії почали погрожувати країнам підвищенням цін і податків, посиленням напруження вздовж кордонів, "іскандерами" та кораблями з ядерною зброєю "буквально на відстані витягнутої руки від власного дому".

Президент України Володимир Зеленський також зазначав, що ящо НАТО запропонує завтра Україні вступити в Альянс, Україна вступить. На його думку, третина країн-членів НАТО проти вступу України через те, що бояться Росії.

 Коментуючи звірства російських військових у Бучі, Зеленський зазначав, що це - наслідок 14 років поступок Росії, відколи у 2008 році Україну через відмову Німеччини не взяли в НАТО. 

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