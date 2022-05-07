Радбез ООН ухвалив першу заяву щодо України після початку повномасштабного вторгнення Росії

У тексті не згадуються слова "війна", "конфлікт" чи "вторгнення".

Рада Безпеки ООН ухвалила коротку заяву, в якому висловила "глибоке занепокоєння з приводу підтримки миру та безпеки України". Це стало першою офіційною реакцією установи після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У тексті, запропонованому представниками Норвегії та Мексики та ухваленому 6 травня, не згадуються слова "війна", "конфлікт" чи "вторгнення". Зазначається, що багато членів Радбезу називають військові дії Росії "спеціальна військова операція", як їх називає сама Москва.

"Рада Безпеки висловлює глибоку стурбованість щодо підтримки миру і безпеки України… Рада Безпеки нагадує, що всі держави-члени взяли на себе, відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй, зобов’язання вирішувати свої міжнародні суперечки мирними засобами", – йдеться в заяві.

Радбез також висловив "рішучу підтримку" зусиллям генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша в пошуку мирного рішення і вимагає від очільника ООН знову поінформувати її про ситуацію "в належні терміни".

Нагадаємо, 26 квітня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що вимагає від постійних членів Радбезу обґрунтовувати право вето.

26 лютого Росія проголосувала проти резолюції ООН із засудженням свого вторгнення в Україну. За резолюцію проголосували 11 членів Радбезу, проти - одна РФ, утрималися - Китай, Індія та ОАЕ.