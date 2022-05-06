У Польщі тепер можна ставити дітей-біженців на консульський облік онлайн

Облік стосується дітей, які виїхали до країни з 24 лютого 2022 року.

Відтепер українські діти, які покинули свою домівку, щоб сховатись від війни, можуть бути поставлені на консульський облік у Польщі онлайн.

Про це повідомив телеграм-канал Офісу омбудсмана України.

Зареєструвати дитину можна на вебсайті konsulat-ukrainy.pl/register.

Консульства захищають за кордоном права та інтереси громадян України.

“Державі Україна важливо знати, де перебувають діти, які вимушено залишили її територію внаслідок збройної агресії російської федерації. Тільки так можна скоординувати надання допомоги дітям і дорослим, із якими вони перебувають за кордоном”, – йдеться в повідомленні.

Обов’язковому взяттю на тимчасовий консульський облік підлягають діти, які виїхали за межі України в супроводі одного з батьків (без наявності згоди другого з батьків) або в супроводі баби, діда, брата, сестри, мачухи, вітчима чи інших осіб, яких уповноважив лише один із батьків дитини, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти, які були евакуйовані разом із закладом цілодобового перебування, діти з інвалідністю.

Для постановки дитини на консульський облік потрібні:

фото розміром 35х45 мм із зображенням обличчя дитини (в електронному вигляді);

скан/фото закордонного паспорта дитини в разі наявності (або іншого документа, за яким був здійснений перетин кордону);

скан/фото паспорта заявника або іншого документа, за яким було здійснено перетин кордону;

скан/фото свідоцтва про народження дитини;

якщо заяву подає не один з батьків дитини, а інші особа – документ, що підтверджує родинний зв'язок або повноваження (за наявності).

Облік стосується дітей, які виїхали до Польщі з 24 лютого 2022 року. Такі діти будуть братися на облік строком на 1 рік (365 днів) від дати подачі заяви.

Якщо ви плануєте переїхати до іншої країни – краще стати на облік там, де плануєте проживати тривало.

Якщо плануєте повертатися до України, виїжджати до третьої країни або змінити місце перебування на території Польщі, необхідно оперативно інформувати консульство України листом на електронну адресу: