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Чехія знайшла спроможність відмовитися від російської нафти

Для цього потрібна готовність Італії, Австрії та Німеччини.

Чехія знайшла спроможність відмовитися від російської нафти
Петр Фіала
Фото: ЕРА/UPG

Чехія знайшла можливість усунути свою залежність від імпорту російської нафти. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петр Фіала, пише “Ліга” з посиланням на Novinky.

Як зазначається, залежність Чехії від російської нафти можна усунути за допомогою трубопроводу TAL (Trans Alpine Pipeline), який обслуговує Італію, Австрію та Німеччину.

"Це дуже важливо, якщо ми збираємося ввести ембарго, щоб гарантувати, що громадяни і компанії мають достатньо нафти", – сказав прем'єр-міністр 5 травня.

4 травня Фіала заявляв, що хотів би, щоб Чехія відклала ембарго на російську нафту на два-три роки. Однак тепер каже, що трубопровід TAL може зняти залежність Чехії від Росії.

"Зміцнення пропускної спроможності трубопроводу є ключем до зменшення залежності від російської нафти", – сказав він.

Як повідомляється, Фіала обговорив цей варіант із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"TAL розв'яже наші проблеми. Це також найпростіший варіант, тому що нам не потрібно будувати додаткову інфраструктуру, достатньо буде розширити потужності, – сказав він. – Але для цього потрібна готовність країн, які беруть участь у трубопроводі TAL, тобто Італії, Австрії та Німеччини, або Баварії, збільшити його пропускну здатність".

Нагадаємо, Євросоюз розглядає заборону імпорту російської нафти в рамках шостого пакету санкцій. Для його схвалення потрібна згода 27 країн. Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що всі країни ЄС підтримають шостий пакет санкцій проти РФ. Однак болгарський міністр енергетики Олександр Ніколов заявив, що Болгарія проситиме Євросоюз відтермінувати ембарго на російську нафту. Також, за даними ЗМІ, проти шостого пакету санкцій виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

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