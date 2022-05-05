Орбан не підтримає шостий пакет санкцій ЄС проти РФ "у його нинішньому вигляді", - ЗМІ

На його думку, обмеження можуть завдати більшої шкоди Угорщині, ніж РФ.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що новий санкційний пакет Європейського Союзу проти Росії може підірвати єдність ЄФ та завдати більшої шкоди Угорщині, ніж РФ.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на європейські ЗМІ.

Так, Financial Times пояснює, що отримала доступ до листа Орбана, надісланого голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, у якому прем'єр зазначає, що не може підтримати санкційний пакет "у його нинішній формі".

"Якщо Єврокомісія наполягатиме на схваленні її пропозиції, то нестиме відповідальність за історичну невдачу процесу євроінтеграції", - цитує Орбана Financial Times.

Угорський прем'єр зазначив, що схвалення запропонованого пакета санкцій вимагатиме від його країни масштабних інвестицій в альтернативні постачання та модернізацію угорських нафтопереробних потужностей. Він попередив, що запропоновані заходи можуть також спричинити подальше зростання цін на енергоресурси.

Глава угорського МЗС Петер Сійярто раніше також заявив, що влада Угорщини не готова підтримати шостий пакет санкцій ЄС у тому вигляді, в якому його пропонують нині. Сійярто пояснив, що запропоновані обмеження, які передбачають, зокрема, ембарго на російську нафту, "стали б найсильнішим ударом з енергетичної безпеки Угорщини".

Ідею, згідно з якою Угорщина та Словаччина при цьому отримають півтора роки на те, щоб відмовитися від російської нафти, міністр вважає нерозумною, оскільки "йдеться про короткий відрізок часу".

Нагадаємо, напередодні болгарський міністр енергетики Олександр Ніколов заявив, що Болгарія проситиме Євросоюз відтермінувати ембарго на російську нафту. Японія також поки що не може відмовитися від російської нафти.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що всі країни ЄС підтримають шостий пакет санкцій проти РФ. Він передбачає ембарго на нафту для Росії.