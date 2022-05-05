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Азербайджан у 2022 році поставить до Європи понад 10 млрд кубометрів газу, - міністр

В обхід України, але й без РФ.

Азербайджан у 2022 році поставить до Європи понад 10 млрд кубометрів газу, - міністр
Фото: Оператор ГТС України

Постачання азербайджанського газу до Європи до кінця 2022 року перевищать 10 млрд куб. метрів.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на заяву міністра енергетики Азербайджану Пярвіз Шахбазов, на засіданні круглого столу "Енергетичний перехід у Південно-Східній Європі: регіональна співпраця в галузі енергобезпеки, диверсифікації та переходу до зеленої енергії" у Софії.

"Досі Трансадріатичним трубопроводом (ТАП) до Європи транспортовано 11,6 млрд куб. м газу. За чотири місяці поточного року до Європи поставлено 3,5 млрд куб. м азербайджанського газу , з яких 3,1 млрд. куб. м припадає на частку Італії, 0,3 млрд. куб. м - Греції і 0,1 млрд. куб. м - Болгарії. Очікується, що за нинішніх темпів експорту наше постачання газу перевищать 10 млрд куб. м", - цитують міністра медіа.

За словами Шахбазова, Південний газовий коридор безперебійно забезпечуючи природним газом за вигідними цінами європейських споживачів, "за короткий час довів своє стратегічне значення". "Азербайджан має намір продовжити відігравати роль надійного постачальника енергії як для країн регіону, так і для європейських країн", - наголосив він.

Азербайджан 31 грудня 2020 року розпочав комерційне постачання газу до Європи Транcадріатичним трубопроводом, що є складовою Південного газового коридору.

Півдеенний газотраанспортний коридоор — маршрут постачання енергоносіїв з Каспійського регіону до Європи. Передбачається, що він включатиме: Транскаспійський газогін із Туркменістану до Азербайджану; трубопровід «Набукко» через Туреччину, Болгарію, Румунію, Угорщину до Австрії.

Передбачувана протяжність проекту — 3500 км. Основна мета проекту — підвищення безпеки поставок газу в Європу, виключення Росії як монополіста в ролі постачальника, а України — як монополіста в ролі транзитера газу. 

Нагадаємо, Азербайджан готовий забезпечити Україну пальним для посівної.

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