Президент Володимир Зеленський заявив, що Азербайджан готовий забезпечити Україну пальним для посівної.

Про це він написав у своєму Twitter за підсумками розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

"Провів переговори з Президентом Азербайджану. Поінформував про нові удари по мирному населенню. Обговорили негайну потребу в зелених коридорах. Подякував за гуманітарну допомогу та готовність забезпечити пальним для посівної", - написав Зеленський.

Провів переговори з Президентом Азербайджану @azpresident. Поінформував про нові удари по мирному населенню. Обговорили негайну потребу в зелених коридорах. Подякував за гуманітарну допомогу та готовність забезпечити пальним для посівної. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2022

Нагадаємо, російські окупанти, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, не припиняють обстріли та бомбардування українських міст та селищ. Також російська армія хаотично мінує місцевість і знищує сільгосптехніку, щоби поставити під загрозу початок посівну кампанію в окремих регіонах України.

При цьому, станом на 26 березня посівна стартувала в 11 регіонах України. Торік у цей самий час вона ще не починалась.

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень, які полегшують доступ виробників сільгосппродукції до, зокрема, пального, пестицидів та агрохімікатів в умовах воєнного стану. Дозволено введення в обіг бензину та дизельного пального екологічних класів Євро3 і Євро 4. Спрощено проходження митних процедур для постачання нафтопродуктів. Завдяки цьому буде залучено додатковий ресурс пального для потреб с/г виробників.

Крім того, скасовано акциз на пальне та зниження ставки ПДВ з 20 % до 7 % (№ 7137-д).

Також уряд спростив умови їхнього перевезення автомобільним транспортом. Продовжено також строк дії допусків на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами й агрохімікатами. Ця норма поширюється на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів після його припинення або скасування.