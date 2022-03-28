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Carlsberg теж продає свої заводи в Росії. Йому належить найбільша пивна компанія РФ

На цих підприємствах працюють 8400 людей. 

Carlsberg теж продає свої заводи в Росії. Йому належить найбільша пивна компанія РФ
Фото: ліга

Данський пивний концерн Carlsberg оголосив про рішення закрити свій бізнес на території Росії. Йому належить бренд "Балтика”, що є найбільшою пивоварнею РФ.

Рішення про закриття оприлюднено на сайті концерну. Причиною рішення назвали війну в Україні та загострення гуманітарної кризи. 

”9 березня ми оголосили про стратегічний перегляд присутності Carlsberg Group в Росії. На підставі цього огляду ми ухвалили важке та невідкладне рішення добитися повного продажу нашого бізнесу в Росії, що ми вважаємо правильним у нинішніх умовах. Після завершення в нас не залишиться присутності в Росії”, – йдеться в повідомленні. 

На підприємствах Carlsberg у РФ працюють 8400 людей. До закінчення процесу продажу їх будуть підтримувати. Будь-який прибуток, отриманий ”під час гуманітарної кризи”, спрямують організаціям, які надають відповідну допомогу. 

”Наші думки з народом України, і ми закликаємо до найшвидшого відновлення миру”, – підсумували в Carlsberg.

За кілька годин до цього аналогічне рішення озвучили в нідерландському пивному концерні Heineken, що володіє девʼятьма заводами на території РФ і забезпечує роботою 1800 осіб. 

Вихід закордонного бізнесу з Росії та повне припинення фінансування країни-окупантки – те, до чого закликає українська влада, щоб завадити фінансуванню війни проти України. 

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