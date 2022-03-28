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У Німеччині зареєстровано понад 266 тисяч українських біженців

Більшість – жінки, діти і люди похилого віку.

У Німеччині зареєстровано понад 266 тисяч українських біженців
Фото: EPA/UPG

У Німеччині зареєстровано понад 266 тисяч українських біженців, які в пошуках закордонного прихистку залишили свої оселі внаслідок російського вторгнення. Про це повідомляє Федеральне міністерство внутрішніх справ.

“На сьогодні федеральна поліція виявила в Німеччині 266 975 біженців з України. Більшість із них – жінки, діти і люди похилого віку”, - йдеться в повідомленні.

Раніше президент США Джо Байден повідомив, що його адміністрація готова виділити мільярд доларів на гуманітарну допомогу українцям, які стали біженцями і постраждали від війни з Росією.

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