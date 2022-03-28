У Німеччині зареєстровано понад 266 тисяч українських біженців, які в пошуках закордонного прихистку залишили свої оселі внаслідок російського вторгнення. Про це повідомляє Федеральне міністерство внутрішніх справ.

“На сьогодні федеральна поліція виявила в Німеччині 266 975 біженців з України. Більшість із них – жінки, діти і люди похилого віку”, - йдеться в повідомленні.

Bis heute hat die #Bundespolizei 266.975 #Geflüchtete aus der #Ukraine in Deutschland festgestellt. Überwiegend sind es Frauen, Kinder und alte Menschen. pic.twitter.com/5pWUDHpeHs — Bundesministerium des Innern und für Heimat (@BMI_Bund) March 27, 2022

Раніше президент США Джо Байден повідомив, що його адміністрація готова виділити мільярд доларів на гуманітарну допомогу українцям, які стали біженцями і постраждали від війни з Росією.