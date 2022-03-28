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У Відні організували благодійний концерт на підтримку України в рамках ініціативи Save Ukraine - прийшли тисячі

У Відні організували благодійний концерт на підтримку України в рамках ініціативи Save Ukraine - прийшли тисячі
Відень. Концерт Save Ukraine
Фото: Укрінформ

На центральній площі Відня Гельденплац ("Площі героїв") у неділю, 27 березня, пройшов масштабний благодійний концерт на підтримку України, під час якого також було показано звернення Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на свого кореспондента в Австрії.

"Концерт за участю провідних австрійських музичних виконавців розпочався о 13.00 і триватиме близько 10 годин. Організатори очікують, що захід під відкритим небом відвідають загалом близько 100 тисяч осіб. Також проходить пряма трансляція концерту на австрійському телебаченні. Вхід вільний, але всіх відвідувачів закликають зробити добровільні пожертви на потреби українців, які постраждали від розпочатої росією війни. Також пожертвування можна зробити за допомогою QR-коду, який вивішений на сцені. Кошти будуть передані австрійським благодійним організаціям OS-Kinderdorf та Nachbar in Not, - сказано у повідомлені.

У своєму зверненні до відвідувачів посол України в Австрії Василь Хименець наголосив на важливості для українців проведення подібних заходів солідарності. "Це – знак того, що українці зараз не самі", - зазначив він.

На благодійному концерті у Відні на підтримку України прозвучав виступ президента України Володимира Зеленського, проведений у рамках міжнародного телевізійного марафону Save Ukraine.

Фото, які супроводжують повідомлення, та наявні в соцмережах свідчать про багато сотень глядачів.

Відень. Концерт Save Ukraine
Фото: Фейсбук. Alexander Scherba
Відень. Концерт Save Ukraine

Відень. Концерт Save Ukraine
Фото: Укрінформ
Відень. Концерт Save Ukraine

Відень. Концерт Save Ukraine
Фото: Укрінформ
Відень. Концерт Save Ukraine

Як повідомлялося, 27 березня, о 18:30 за київським часом (17:30 CET), розпочався міжнародний благодійний телемарафон-концерт Save Ukraine – #StopWar, який об’єднає більше 20 країн та збере понад 50 учасників. Трансляція ефіру здійснюватиметься з Варшави, на базі польського телеканалу TVP. Крім цього, ретрансляцію на своїх локальних каналах забезпечують мовники з багатьох країн світу, серед яких Естонія (EBR), Литва (LTR), Чехія (ČT2), Грузія (GPB \ First), Албанія (RTSH 2), Чорногорія, Словенія, Латвія (LTV), Хорватія (HRT), Словаччина (RTVS), Австрія (Puls 4), Кіпр, Канада (OMNI) та інші. 

24 лютого розпочалося масштабне російське вторгнення в Україну. Агресор обстрілює та руйнує ключові об'єкти інфраструктури, житлові квартали українських міст та сіл із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. На боротьбу із загарбниками піднявся весь народ України; ЗСУ та Сили територіальної оборони зупинили наступ ворога та завдають йому великих втрат.

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