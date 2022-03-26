​США нададуть Україні додаткові $100 млн, - Блінкен

Кошти призначені для населення, Прикордонної служби та Нацполіції.

Сполучені Штати Америки нададуть Україні додаткову допомогу на ві $100 млн. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"США нададуть додаткові $100 млн у вигляді допомоги цивільному населенню, зокрема бронетехніку й обладнання, українській Державній прикордонній службі та Національній поліції, які перебувають на передовій, рятуючи жертв і захищаючи мирних жителів від жорстокого нападу Путіна", - написав він у твіттері.

The U.S. will provide an additional $100 million in civilian security assistance, including armored vehicles and equipment to the Ukrainian State Border Guards and National Police, who are on the front lines rescuing victims and protecting civilians from Putin’s brutal assault. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 26, 2022

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що США готові виділити додатково $1 мільярд на гуманітарну допомогу і прийняти 100 тис. біженців з України.