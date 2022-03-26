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​США нададуть Україні додаткові $100 млн, - Блінкен

Кошти призначені для населення, Прикордонної служби та Нацполіції.

​США нададуть Україні додаткові $100 млн, - Блінкен
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки нададуть Україні додаткову допомогу на ві $100 млн. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"США нададуть додаткові $100 млн у вигляді допомоги цивільному населенню, зокрема бронетехніку й обладнання, українській Державній прикордонній службі та Національній поліції, які перебувають на передовій, рятуючи жертв і захищаючи мирних жителів від жорстокого нападу Путіна", - написав він у твіттері.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що США готові виділити додатково $1 мільярд на гуманітарну допомогу і прийняти 100 тис. біженців з України.

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