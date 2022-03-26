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​Байден назвав Путіна «різником» після зустрічі з українськими біженцями в Польщі

Президент США заявив, що українські діти просили його помолитися за татів і дідів, які вооють. 

​Байден назвав Путіна «різником» після зустрічі з українськими біженцями в Польщі
Джо Байден на зустрічі з українськими біженцями
Фото: Doug Mills/The New York Times

Президент США Джо Байден зустрівся з українськими біженцями та працівниками гуманітарної допомоги у Варшаві на стадіоні PGE Narodowy.

Про це повідомляє CNN

Під час візиту журналісти запитали Байдена, що спонукало його подумати, коли побачив українських біженців на стадіоні Narodowy, коли він має справу з Путіним щодня.

Байден відповів: «Він різник».

Президент США також сказав про свою зустріч з українськими дітьми: «Кожен із цих дітей сказав щось на кшталт: «Помолиться за мого тата, мого дідуся чи мого брата, який там воює». І я пам’ятаю, як це, коли у вас є хтось у зоні бойових дій. Щоранку ти встаєш і дивуєшся. Ти просто дивуєшся. І молишся, щоб вам не зателефонували (з повідомленням про загибель, – LB.ua)».

Нагадаємо, Джо Байден вперше назвав Володимира Путіна «воєнним злочинцем», а також «диктатором-вбивцею, чистим головорізом, який веде аморальну війну проти народу України». 

За даними Агентства ООН у справах біженців, оприлюднених у вівторок, понад 3,5 мільйона біженців покинули Україну. Переважна більшість – понад 2 мільйони – знайшла прихисток у Польщі. 

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