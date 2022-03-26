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По Львову завдали ракетного удару, є постраждалі (оновлено)

Про три вибухи повідомляють очевидці.

По Львову завдали ракетного удару, є постраждалі (оновлено)
Ілюстративне фото (не зі Львова)
Фото: EPA/UPG

У Львові близько 16:30 пролунали три вибухи, повідомляють очевидці. 

Мер міста Андрій Садовий у Telegram підтвердив удари.

"Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від Військової адміністрації. Прохання не поширювати фото/відео. Залишайтесь в укриттях", – написав він. 

Голова ОВА Козицький додав, що відбулося три потужні вибухи біля Львова зі сторони Кривчиць, наразі триває повітряна тривога. 

"Не сповіщайте про місця попадання і не робіть фото", – підкреслив він. 

Оновлення 17:40. Садовий попередив, що можливі нові обстріли. Львівʼяни мають лишатися в укриттях. 

Оновлення 17:50. Козицький повідомив, що обидва влучання були в межах міста. Постраждали пʼятеро людей. 

"Загроза ракетного удару все ще є. Залишайтесь в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграм-каналах і не поширюйте її звідти!" – підкреслив він. 

Дані про влучання в житловий сектор не підтвердилися. 

Нагадаємо, Росія завдала удару по Львову 18 березня. Окупанти випустили ракети по району авіаремонтного заводу, травмування, за словами місцевої влади, отримала одна людина. 

До цього 13 березня ворог завдав удару по Яворівському полігону, що неподалік Львова і за 23 км від кордону з країною НАТО Польщею. Загинуло понад 35 людей. 

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