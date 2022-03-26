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На Слобожанському напрямку збили літак російських окупантів

Також було збито безпілотник ворога.

На Слобожанському напрямку збили літак російських окупантів
Фото: function.mil.ru

Українська протиповітряна оборона збила ще один російський військовий літак. Ціль вражена на Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє у Facebook Повітряне командування "Схід".

Повідомляють, що зенітні ракетні підрозділи знищили ще дві повітряні цілі.

"На Слобожанському напрямку опівночі напоровся на праведний вогонь ППО бомбардувальник, вдень "прощався з життям" БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що під час обстрілу російськими військами будинків Основʼянського району Харкова загинули пʼятеро мирних мешканців.

Також російські війська обстріляли і пошкодили неподалік Харкова меморіал жертвам Голокосту – Дробицький Яр.

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