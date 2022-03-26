На Слобожанському напрямку збили літак російських окупантів

Українська протиповітряна оборона збила ще один російський військовий літак. Ціль вражена на Слобожанському напрямку.
Про це повідомляє у Facebook Повітряне командування "Схід".
Повідомляють, що зенітні ракетні підрозділи знищили ще дві повітряні цілі.
"На Слобожанському напрямку опівночі напоровся на праведний вогонь ППО бомбардувальник, вдень "прощався з життям" БпЛА", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що під час обстрілу російськими військами будинків Основʼянського району Харкова загинули пʼятеро мирних мешканців.
Також російські війська обстріляли і пошкодили неподалік Харкова меморіал жертвам Голокосту – Дробицький Яр.