Кулеба і Резніков передали Байдену уламки російської ракети: "Домовилися про кроки для того, щоб менше таких ракет падало"

Цей боєприпас було випущено по Яворівському полігону.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков передали президенту США Джо Байдену, держсекретарю Ентоні Блінкену та очільнику оборонного відомства Штатів Ллойду Остіну улами російської ракети, що впала на Міжнародний центр миротворчості у Львівській області.

Про це Кулеба повідомив у Facebook.

"Сьогодні в розвиток контактів президентів Зеленського і Байдена ми домовилися про наступні кроки для того, щоб менше таких ракет падало на українську землю. І, звісно, для того, щоб Україна перемогла", – зазначив міністр.

Зустріч із американськими колегами та президентом США Кулеба і Резніков мали сьогодні у Польщі.

Нагадаємо, з першого дня повномасштабної війни Україна закликає партнерів і США зокрема надати оборонне озброєння, здатне закрити небо від російських літаків і ракет, які щоденно вбивають мирних мешканців.