Росія обстріляла меморіал Голокосту Дробицький Яр на околиці Харкова

80 роів тому на цьому місці нацисти вбили близько 19 000 людей.

Російські війська обстріляли і пошкодили неподалік Харкова меморіал жертвам Голокосту – Дробицький Яр.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, оприлюднивши фото.

"Російські окупанти обстріляли та пошкодили Меморіал жертвам Голокосту в Дробицькому Яру поблизу Харкова. Нацисти повернулись. Рівно через 80 років", – зазначили в повідомленні.

russian invaders fired on and damaged Holocaust Memorial in Drobitsky Yar on the outskirts of Kharkiv. The Nazis have returned. Exactly 80 years later.#RussianWarCrimesinUA @naftalibennett pic.twitter.com/eJS8ttepEg — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 26, 2022

Дробицький Яр знаходиться в селі Затишшя. Це місце масових розстрілів цивільного населення, яке здійснювали нацисти в 1941-1942. Орієнтовна кількість убитих там людей – 16-19 тисяч.

Нагадаємо, в перший тиждень повномасштабного вторгнення Росія здійснила ракетну атаку на територію, на якій розташований меморіальний комплекс Бабин Яр. Загинуло пʼятеро людей.