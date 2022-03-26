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Росія обстріляла меморіал Голокосту Дробицький Яр на околиці Харкова

80 роів тому на цьому місці нацисти вбили близько 19 000 людей. 

Російські війська обстріляли і пошкодили неподалік Харкова меморіал жертвам Голокосту – Дробицький Яр.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, оприлюднивши фото.

"Російські окупанти обстріляли та пошкодили Меморіал жертвам Голокосту в Дробицькому Яру поблизу Харкова. Нацисти повернулись. Рівно через 80 років", – зазначили в повідомленні.

Дробицький Яр знаходиться в селі Затишшя. Це місце масових розстрілів цивільного населення, яке здійснювали нацисти в 1941-1942. Орієнтовна кількість убитих там людей – 16-19 тисяч. 

Нагадаємо, в перший тиждень повномасштабного вторгнення Росія здійснила ракетну атаку на територію, на якій розташований меморіальний комплекс Бабин Яр. Загинуло пʼятеро людей. 

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