Екснардепу Царьову повідомили про підозру у колаборації з Росією

Колишньому народному депутату України IV-VII скликань від Партії регіонів Олегу Царьову повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність України та колабораційній діяльності.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

Екснардепу оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зазначимо, Царьов неодноразово публікував у власному Telegram-каналі заклики до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Ці заклики призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також до підтримки рішень і дій держави-агресора, її збройних формувань та до співпраці з ними.

У березні 2022 року ексдепутат опублікував заклики до громадян України, співробітників силових структур та військовослужбовців скласти зброю, а також публічно закликав мера Кривого Рогу піти на співпрацю з окупантами.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва почав розгляд кримінального провадження за овинуваченнями щодо Царьова у березні 2017 року.

Царьова звинувачують у тому, що у квітні-травні 2014 року, як народний депутат і кандидат на посаду президента України, він брав участь у сепаратистських зборах на Донбасі, де публічно закликав до активних дій, спрямованих на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу, а також до зміни меж території і державного кордону України шляхом визнання "ДНР" і "ЛНР" незалежними республіками.

У червні 2014 року Царьов очолив "парламент" союзного утворення "ДНР" і "ЛНР". Втім, від ідеї об'єднати "ДНР" і "ЛНР" у Росії незабаром відмовилися, і "парламент" функціонувати перестав.