Відмова від російського газу відбувається «шаленими темпами», – міністр економіки Німеччини

До середини 2024 року країна припинить купувати російський газ.

Німеччина скорочує свою залежність від російських енергоносіїв швидше, ніж прогнозували. Зокрема, країна планує скоротити імпорт російської нафти вдвічі до середини літа і майже припинити імпорт до кінця цього року.

Про це заявив віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек, повідомляє The New York Times.

Купівлю російського вугілля Німеччина скоротить удвічі уже в «найближчі тижні», зазначив він, додавши, що до середини 2024 року країна припинить купувати російський газ.

«Ми доклали інтенсивних зусиль упродовж останніх тижнів разом з усіма відповідними зацікавленими сторонами, щоб імпортувати менше викопної енергії з Росії та розширити базу поставок», – сказав Роберт Габек.

Виступаючи в Берліні на прес-конференції після презентації звіту про енергетичну безпеку Німеччини, міністр сказав, що відмова від російського газу відбувається «шаленими темпами».

«Кожен розірваний контракт на постачання шкодить Путіну», – зазначив він.

Нині Німеччина імпортує 55% газу та приблизно половину вугілля з Росії.

При цьому, віце-канцлер висловився проти негайної відмови від російських енергоносіїв, оскільки «економічні та соціальні наслідки будуть надто серйозними».

Нагадаємо, 25 березня США та ЄС оголосили про ініціативу, яка допоможе Європі позбутися залежності від російських нафти і газу.

Нагадаємо, 19 березня Польща запропонувала Європейському Союзу ввести повну заборону на торгівлю з Росією.