Відмова від російського газу відбувається «шаленими темпами», – міністр економіки Німеччини

Німеччина скорочує свою залежність від російських енергоносіїв швидше, ніж прогнозували. Зокрема, країна планує скоротити імпорт російської нафти вдвічі до середини літа і майже припинити імпорт до кінця цього року.
Про це заявив віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек, повідомляє The New York Times.
Купівлю російського вугілля Німеччина скоротить удвічі уже в «найближчі тижні», зазначив він, додавши, що до середини 2024 року країна припинить купувати російський газ.
«Ми доклали інтенсивних зусиль упродовж останніх тижнів разом з усіма відповідними зацікавленими сторонами, щоб імпортувати менше викопної енергії з Росії та розширити базу поставок», – сказав Роберт Габек.
Виступаючи в Берліні на прес-конференції після презентації звіту про енергетичну безпеку Німеччини, міністр сказав, що відмова від російського газу відбувається «шаленими темпами».
«Кожен розірваний контракт на постачання шкодить Путіну», – зазначив він.
Нині Німеччина імпортує 55% газу та приблизно половину вугілля з Росії.
При цьому, віце-канцлер висловився проти негайної відмови від російських енергоносіїв, оскільки «економічні та соціальні наслідки будуть надто серйозними».
Захід зробив жахливу помилку, дозволивши Путіну уникнути відповідальності за 2014 рік, – Борис Джонсон
Нагадаємо, 25 березня США та ЄС оголосили про ініціативу, яка допоможе Європі позбутися залежності від російських нафти і газу.
Нагадаємо, 19 березня Польща запропонувала Європейському Союзу ввести повну заборону на торгівлю з Росією.