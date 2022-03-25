ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
Ключові бої цієї ночі відбувалися на Київщині, – радник міністра внутрішніх справ
Ключові бої цієї ночі відбувалися на Київщині, – радник міністра внутрішніх справ
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
ЗСУ показали фото "загублених" у лісах Чернігівщини ворожих "тигрів", танка і вантажівок
ЗСУ показали фото "загублених" у лісах Чернігівщини ворожих "тигрів", танка і вантажівок
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (уточнено)
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (уточнено)
Гучні заяви, що в Росії закінчуються ресурси у війні проти України - це неправда, - Грузевич
Гучні заяви, що в Росії закінчуються ресурси у війні проти України - це неправда, - Грузевич
ГоловнаНовини -

​США готові виділити додатково мільярд доларів на гуманітарну допомогу і прийняти 100 тисяч біженців з України, - Байден

Про це американський президент заявив під час відвідин Польщі.

​США готові виділити додатково мільярд доларів на гуманітарну допомогу і прийняти 100 тисяч біженців з України, - Байден
Фото: EPA/UPG

США готові виділити 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу українцям, які стали біженцями і постраждали від війни з Росією.

Про це Джо Байден написав у своєму Twitter.

Він додав, що його країна готова "запросити до 100 000 українців та інших, які рятуються від російської агресії".

Нагадаємо, 25 березня Джо Байден розпочав дводенний візит до Польщі. Він уже зустрівся представниками міжнародних неурядових організацій, які допомагають українським біженцям.

Раніше стало відомо, що українці, які від 24 лютого разом з дітьми приїхали у Польщу, зможуть отримати фінансову допомогу від держави.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також