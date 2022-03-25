​США готові виділити додатково мільярд доларів на гуманітарну допомогу і прийняти 100 тисяч біженців з України, - Байден

Про це американський президент заявив під час відвідин Польщі.

США готові виділити 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу українцям, які стали біженцями і постраждали від війни з Росією.

Про це Джо Байден написав у своєму Twitter.

This afternoon in Poland, I received a briefing on the humanitarian response to Russia’s invasion of Ukraine. The United States is prepared to provide an additional $1 billion for humanitarian assistance and welcome up to 100,000 Ukrainians and others fleeing Russian aggression. — President Biden (@POTUS) March 25, 2022

Він додав, що його країна готова "запросити до 100 000 українців та інших, які рятуються від російської агресії".

Нагадаємо, 25 березня Джо Байден розпочав дводенний візит до Польщі. Він уже зустрівся представниками міжнародних неурядових організацій, які допомагають українським біженцям.

Раніше стало відомо, що українці, які від 24 лютого разом з дітьми приїхали у Польщу, зможуть отримати фінансову допомогу від держави.