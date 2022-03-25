Літак президента Польщі, який летів на зустріч із Байденом у Жешув, аварійно приземлився у Варшаві

Байден уже прибув до польського міста, де має зустрітися з біженцями.

Літак з президентом Польщі Анджеєм Дудою повернувся до Варшави, де здійснив аварійну посадку. Дуда летів до Жешува, де мав зустрітися з президентом США Джо Байденом.

Про це інформує ВВС.

Інших подробиць інциденту немає.

Байден уже прибув до Жешува, де планує зустрітися з українськими біженцями та ознайомитися із ситуацією на кордоні, але президента Польщі ще немає.

До Жешува він вилетить на запасному літаку, повідомляють польські ЗМІ.

Годину тому Байден повідомив, що сьогодні вранці в Брюсселі зустрівся з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Зараз я вирушаю до Польщі, щоб зустрітися з президентом Анджеєм Дудою, провести брифінг щодо нашої гуманітарної допомоги та відвідати військовослужбовців 82 повітряно-десантної дивізії", – написав Байден у твіттері.

Раніше екскомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Веслі Кларк заявив, що президент РФ Володимир Путін може застосувати ядерну зброю в Польщі.

Він пояснив, що під час навчань російські війська моделюють ситуацію, за якої Росія програє через підтримку противника з боку НАТО. У такому разі вони мають застосувати тактичну ядерну зброю. Тоді НАТО заявить про те, що не хоче ядерної війни чи Третьої світової і відступить. Водночас Кларк висловив сумнів, що Росія застосує хімічну зброю в Україні.

Раніше США попередили, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, звинувативши в цьому нашу державу.

Нагадаємо, урядовий літак Ту-154М з президентом Польщі зазнав катастрофи у квітні 2010 року під російським Смоленськом. Загинули президент Польщі Лех Качинський, низка вищих посадових осіб країни, громадських діячів і представників духовенства - всього 96 осіб. Встановлено, що літак упав у результаті вибуху предмета, що був на борту.