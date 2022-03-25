Канада ввела санкції щодо 160 членів Ради Федерації Росії і анонсувала заборону на експорт низки товарів до РФ

Також виділено кошти на гуманітарну допомогу Україні.

Канада оголосила про запровадження санкцій щодо 160 членів Ради Федерації Росії – за сприяння в порушенні суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

Про це йдеться на сайті уряду Канади.

Протягом найближчих днів планується також введення заборони на експорт певних товарів і технологій до Росії з метою підриву можливостей російських військових.

Окрім того, виділено другий транш на гуманітарну допомогу Україні та сусіднім країнам. 50 млн доларів отримають Всесвітня продовольча програма, ВООЗ, Агентство ООН у справах біженців і канадський Червоний Хрест.

Для ЮНЕСКО виділено 4,8 мільйона доларів на охорону об’єктів культури та спадщини України.

Нагадаємо, Канада ввела нові санкції проти керівництва Білорусі через підтримку агресії Росії проти України.

Також раніше обмеження запроваджено проти депутатів Держдуми, які голосували за визнання незалежності окремих районів Донецької і Луганської областей, заборону на операції із суверенним боргом Росії, санкції проти двох великих російських банків.