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ЄС створить трастовий фонд, щоб допомогти відбудувати Україну

Підготовку до формування фонду вирішено почати без зволікань.

ЄС створить трастовий фонд, щоб допомогти відбудувати Україну
Фото: president.gov.ua

Лідери країн ЄC зобов’язалися підтримати Україну, зокрема, допомогти у відновленні її території після війни. Про це йдеться у висновках саміту щодо російської військової агресії проти України за підсумками саміту 24 березня.

"Беручи до уваги руйнування та величезні втрати, завдані Україні внаслідок російської військової агресії, Європейський Союз зобов’язується надавати підтримку українському уряду в його негайних потребах і, тільки-но російський наступ припиниться, у відбудові демократичної України" - йдеться в документі.

З цією метою Європейська рада погодилася створити Трастовий фонд солідарності в Україні та запросила своїх міжнародних партнерів до участі. Вона закликала розпочати підготовку до формування фонду без зволікань.

"Європейська рада закликає своєчасно організувати міжнародну конференцію для збору фінансування в рамках Трастового фонду солідарності з Україною", - йдеться у висновках саміту.

Лідери ЄС також закликали Єврокомісію продовжувати надавати технічну допомогу задля здійснення в Україні необхідних реформ. 

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