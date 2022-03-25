Зеленський у зверненні до ЄС щодо членства України в Євросоюзі: "Не спізніться "

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС не зволікати з прийняттям України до Євросоюзу.

Про це президент України заявив у відеозверненні до Європейської ради та до народів Європи.

"Північний потік – 2" ви заблокували. Ми вам вдячні. І це правильно. Але теж також було трохи запізно. Бо якби було би вчасно, Росія не створила би газову кризу. Принаймні був шанс. А тепер ми з вами готуємо членство України в Європейському Союзі. Нарешті. Ось тут я вас прошу – не спізніться. Будь ласка", - сказав він.

Глава держави перерахував країни ЄС та озвучив їх ставлення щодо питання про членство України.

Він окремо виділив Німеччину та Угорщину з їх позиціями щодо цього та згадав меморіал пам'яті масових убивств в Будапешті.

"Я був на вашій набережній. Я бачив цей меморіал... Взуття на річці Дунай. Про масові вбивства. Я був зі своєю сім’єю. Послухай, Вікторе (Орбан, прем'єр Угорщини - LB.ua), знаєш, що відбувається в Маріуполі? Будь ласка, якщо зможеш, сходи на свою набережну. Подивись на те взуття. І ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватись у сучасному світі. І це сьогодні робить Росія. Те саме взуття. У Маріуполі, там такі ж самі люди. Дорослі і діти. І дідусі, і бабусі. І їх там тисячі. І цих тисяч вже нема. А ти вагаєшся – вводити санкції або ні? Вагаєшся – пропускати зброю або ні? Вагаєшся – торгувати з Росією або ні? Немає часу вагатися. Час вже вирішувати", - зазначив Володимир Зеленський.

"Ми віримо в вас. Нам потрібна ваша підтримка. Ми віримо в твій народ (Угорщини, - LB.ua). Ми віримо в Європейський Союз. І ми віримо, що у вирішальний момент Німеччина також буде з нами", - додав він при цьому.