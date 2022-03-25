Єрмак: "Ми сподіваємось, що ​Ізраїль може виступити одним із гарантів нового безпекового договору для України"

Голова ОП зазначив, що Єрусалім розглядається як одне з пріорітетних місць для майбутньої зустрічі Зеленського з Путіним.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що Україна сподівається, що Ізраїль може виступити одним із гарантів нового безпекового договору для нашої країни на тлі військового вторгнення Російської Федерації.

Про це Єрмак розповів ізраїльському 11-му телеканалу.

"Ми також розглядаємо і сподіваємось, що Ізраїль може виступити одним із гарантів майбутнього великого договору для безпекової гарантії для України. Ми би цього дуже хотіли. І це було б і історично, і справедливо. Бо нас з Ізраїлем пов'язують дуже тісні зв'язки", - сказав він.

Голова ОП розповів, що президент Володимир Зеленський постійно спілкується з міжнародними лідерами, зокрема - з прем'єром Нафталі Бенетом.

"У нього кожного дня до 10 міжнародних дзвінків... Безумовно ми вітаємо посередницьку роль Ізраїлю. Президент Зеленський дуже часто говорить із прем'єром Бенетом. А я спілкуюсь із головою Ради нацбезпеки та оборони, також я кілька разів спілкувався з паном Елькіним (Зеев Елькін, політик і член Кнесету від партії Лікуд, - ред.). Ми також розглядаємо Єрусалім як одне з пріорітетних місць для майбутньої зустрічі президента Зеленського з президентом РФ", - зазначив Єрмак.

Він також розповів про перемовини делегації України та РФ. Єрмак зазначив, що вони починалися "з абсолютно неприйнятного тону, практично ультимативного для України". Але, за його словами, сьогодні можна сказати, що відбувається діалог.

"Ми очікуємо набагато більше від Ізраїлю і сподіваємось, що ці очікування не марні... Ми чітко сформулювали, що ми очікуємо, що нам потрібно - це і система "Айрон доум" ("Залізний купол") і інша зброя...", - додав гголова ОП.