G7 попередила Лукашенка про притягнення до відповідальності за підтримку війни Росії проти України

Лідери країн Group of 7 заявили, що не пошкодують зусиль для притягнення до відповідальності президента РФ Путіна, і архітекторів та прихильників війни проти України включно з Олександром Лукашенком.

Про це йдеться у підсумковому комюніке за результатами саміту.

"Атака Росії вже поставила під загрозу безпеку ядерних обʼєктів в Україні. Російські воєнні дії створюють надзвичайні ризики для населення та довкілля, що може призвести до катастрофічних наслідків", – зазначили лідери "Великої сімки".

Вони додали, що слідкуватимуть за виконанням санкцій проти РФ і готові вжити нових заходів. G7 також застерігає від будь-якої загрози застосування хімічної, біологічної та ядерної зброї.

Крім того, лідери засуджують дезінформаційну кампанію проти України, яку веде РФ разом із державами-поплічницями.

Нагадаємо, сьогодні країни "Великої сімки" – Німеччина, США, Канада, Японія, Великобританія, Франція, Італія – провели саміт, на якому виступив і президент України Володимир Зеленський. Він закликав лідерів світової економіки надати всю необхідну Україні зброю зараз, щоб потім не довелося озброювати інші країни – Балтії, Центральної Азії та Польщу.