Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (оновлено)
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (оновлено)
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони
Путін готується заблокувати виїзд росіян із Криму, – ГУР Міноборони
Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу, – ОВА
Знищено командира бригади російської морської піхоти, який хотів штурмувати Одесу, – ОВА
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
Поліція відновлює роботу в Ірпені, починаються зачистки від диверсантів
ГоловнаНовини -

G7 попередила Лукашенка про притягнення до відповідальності за підтримку війни Росії проти України

Лідери світової економіки висловили готовність збільшувати кількість санкцій проти РФ. 

G7 попередила Лукашенка про притягнення до відповідальності за підтримку війни Росії проти України
Фото: kremlin.ru

Лідери країн Group of 7 заявили, що не пошкодують зусиль для притягнення до відповідальності президента РФ Путіна, і архітекторів та прихильників війни проти України включно з Олександром Лукашенком. 

Про це йдеться у підсумковому комюніке за результатами саміту

"Атака Росії вже поставила під загрозу безпеку ядерних обʼєктів в Україні. Російські воєнні дії створюють надзвичайні ризики для населення та довкілля, що може призвести до катастрофічних наслідків", – зазначили лідери "Великої сімки".

Вони додали, що слідкуватимуть за виконанням санкцій проти РФ і готові вжити нових заходів. G7 також застерігає від будь-якої загрози застосування хімічної, біологічної та ядерної зброї. 

Крім того, лідери засуджують дезінформаційну кампанію проти України, яку веде РФ разом із державами-поплічницями.

Нагадаємо, сьогодні країни "Великої сімки" – Німеччина, США, Канада, Японія, Великобританія, Франція, Італія – провели саміт, на якому виступив і президент України Володимир Зеленський. Він закликав лідерів світової економіки надати всю необхідну Україні зброю зараз, щоб потім не довелося озброювати інші країни – Балтії, Центральної Азії та Польщу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також